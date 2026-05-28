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28.05.2026 06:31:29
Inrom Construction Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Inrom Construction Industries gab am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,230 ILS je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 342,8 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 314,4 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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