Insa-Umfrage: AfD in Sonntagsfrage weiter vorn

BERLIN (dpa-AFX) - Würde an diesem Sonntag ein neuer Bundestag gewählt, könnte die AfD nach einer Umfrage weiterhin mit dem meisten Stimmen rechnen. Sie würde wie in der Vorwoche 29 Prozent erhalten, wie eine Insa-Umfrage für die "Bild" ergab. CDU und CSU erhielten demnach gemeinsam 20 Prozent der Stimmen (-1 Prozentpunkt).

Die Grünen kämen nach der Umfrage unverändert auf 13 Prozent. Für die SPD würden sich weiterhin 12 Prozent der Wähler entscheiden, für die Linke 10 Prozent (-1 Prozentpunkt). Unter der Fünf-Prozent-Hürde blieben demnach mit jeweils 4 Prozent das BSW (+1 Prozentpunkt) und die FDP (-1 Prozentpunkt).

Insa befragte vom 24. bis zum 28. August 1.200 Menschen, als statistische Fehlertoleranz werden +/- 2,9 Prozentpunkte angegeben. Die Daten sind nach Angaben des Instituts repräsentativ.

Die AfD hatte die Union im März in der Wählergunst überholt und erreicht in der Insa-Umfrage seit einigen Monaten Werte zwischen 28 und 29 Prozent. CDU und CSU waren vor zwei Wochen erstmals seit Herbst 2021 auf 20 Prozent abgerutscht. Die nächste Bundestagswahl steht planmäßig im Frühjahr 2029 an.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang./bf/DP/zb