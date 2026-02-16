Inscobee legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Inscobee hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 53,91 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Inscobee -24,000 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 26,47 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,05 Milliarden KRW umgesetzt.

Inscobee hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 186,070 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 25,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 105,55 Milliarden KRW, während im Vorjahr 100,53 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at