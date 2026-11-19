Inscobee hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 613,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -291,670 KRW erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Inscobee mit einem Umsatz von insgesamt 26,17 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,13 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 0,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at