Inscobee: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Inscobee hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,00 KRW gegenüber -168,000 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,22 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 24,31 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at