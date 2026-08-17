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17.08.2026 06:31:29
Inscobee stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Inscobee lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 197,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -250,000 KRW erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Inscobee 24,78 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28,64 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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