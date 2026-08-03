InsCorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

InsCorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat InsCorp mit einem Umsatz von insgesamt 16,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at