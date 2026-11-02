InsCorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

InsCorp hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,1 Millionen USD – ein Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem InsCorp 15,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at