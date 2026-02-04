InsCorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

InsCorp präsentierte in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte InsCorp einen Umsatz von 14,2 Millionen USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,45 USD. Im Vorjahr hatte InsCorp 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 59,40 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte InsCorp einen Umsatz von 54,52 Millionen USD eingefahren.

