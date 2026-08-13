Insecticides (India) legte Quartalsergebnis vor

Insecticides (India) hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,08 INR. Im Vorjahresviertel hatte Insecticides (India) 19,97 INR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 6,12 Milliarden INR, gegenüber 6,91 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,52 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at