Inseego: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Inseego lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Inseego hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,35 Prozent auf 44,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at