Inseego Shares Surge 18% After Q4 Revenue Growth And Return To Profit
(RTTNews) - Inseego Corp. (INSG) shares jumped 17.52 percent to $12.41, up $1.85 on Friday, after the company reported fourth-quarter results showing stable revenue and a return to net income compared with a loss a year earlier.
The stock is currently trading at $12.67, versus a previous close of $10.56. It opened at $9.22 and has traded between $8.67 and $12.95 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume stands at 0.44 million shares, above its average volume of 0.18 million shares.
For the fourth quarter ended December 31, 2025, revenue edged up to $48.4 million from $48.1 million a year ago. Net income was $0.5 million, compared with a net loss of $0.6 million in the prior-year period. Loss per share from continuing operations narrowed to $0.03 from a loss of $1.23 last year.
The stock has traded in a 52-week range of $6.24 to $18.11.
