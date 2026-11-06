Inseego: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Inseego präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,52 Prozent zurück. Hier wurden 33,3 Millionen USD gegenüber 45,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at