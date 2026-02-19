|
19.02.2026 23:14:01
Inside a $58 Million Bet on Kodiak Amid $184 Million Offering and Phase 3 Readouts Ahead
On February 17, 2026, Connecticut-based Braidwell disclosed a new position in Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD), acquiring 2,072,788 shares in a trade estimated at $57.96 million.Braidwell LP reported a new holding in Kodiak Sciences, acquiring 2,072,788 shares during the fourth quarter of 2025, according to an SEC filing dated February 17, 2026. The quarter-end position value stood at $57.96 million, capturing both share purchases and price movements.Kodiak Sciences is a biotechnology company focused on the research and development of innovative therapies for retinal diseases. With a pipeline led by KSI-301 and supported by additional preclinical candidates, the company leverages advanced antibody biopolymer technology to address significant unmet medical needs in ophthalmology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
