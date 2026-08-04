Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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04.08.2026 06:00:16
Inside Google’s $200bn Wall Street finance machine for Anthropic
Private credit, chip leases and data centre guarantees underpin a vast new model for AI spendingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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