Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
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21.09.2026 06:27:00
Inside Jefferies’ months-long tussle with Glencore over Radiant
Jefferies for months has pressed Glencore for information about overdue payments linked to Radiant WorldWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Glencore plc
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18.09.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Start schwächer (finanzen.at)
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18.09.26
|Inside Glencore’s $2bn battle with iron ore trader Radiant (Financial Times)
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15.09.26
|Iron ore trader Radiant alleges Glencore hid their ties from audited records (Financial Times)
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15.09.26
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15.09.26
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15.09.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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15.09.26
|FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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14.09.26
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Analysen zu Glencore plc
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|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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