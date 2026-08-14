McGrath Aktie
WKN DE: A2PGQP / ISIN: AU000000MEA0
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14.08.2026 17:55:01
Inside Move: PC Connection's CEO McGrath Sells Shares Worth $4.3 Million
Timothy J. McGrath, President & CEO of PC Connection(NASDAQ:CNXN), sold 50,000 shares of common stock at $85.88 per share in transactions completed on Aug. 3 and Aug. 4, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($85.88); post-transaction value based on Aug. 04, 2026, market close ($86.79).PC Connection is as a leading technology distributor with nearly $3 billion in TTM revenue and a market capitalization of more than $2 billion, positioning it as a significant player in the IT distribution sector. The company's diversified business model across commercial, enterprise, and public sector segments provides revenue stability and exposure to multiple end-market verticals. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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