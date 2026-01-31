Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

31.01.2026 14:08:00

Inside My Unique Passive Income Strategy on Apple (And How You Can Easily Mimic it With This ETF)

I have owned Apple (NASDAQ: AAPL) for many years. The tech titan has grown into my top holding. While my Apple position is only 4% of my total investment portfolio, it's a whopping 27% of my ROTH IRA. I'd like to lower my exposure in that account. However, instead of selling some of my Apple stock, I'm using it to make passive income through a unique strategy. Here's a look at my trade and how you can more easily mimic this income strategy through a passive investment in an exchange-traded fund (ETF).
Analysen zu Apple Inc.

mehr Analysen
30.01.26 Apple Underweight Barclays Capital
30.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Apple Neutral UBS AG
30.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 19 460,00 0,62% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 219,20 1,58% Apple Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 126,10 6,01% Strategy (ex MicroStrategy)

