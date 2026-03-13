Biotech Holdings LtdShs Aktie

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WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018

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13.03.2026 15:28:06

Inside One Fund's $170 Million Bet on a Biotech Stock Up 1,040% in a Year Amid FDA Review for Breast Cancer Drug

Deerfield Management Company disclosed a substantial purchase of Celcuity (NASDAQ:CELC) in its February 17, 2026, SEC filing, adding 980,470 shares in the fourth quarter. The estimated value of the trade is $80.60 million, based on average pricing for the period.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Deerfield Management Company bought an additional 980,470 shares of Celcuity during the fourth quarter. The estimated value of this purchase is $80.60 million, based on the quarter’s average closing price. The fund’s quarter-end position in Celcuity was valued at $170.95 million, up $134.72 million from the prior quarter, a figure that includes both new purchases and share price movement.Celcuity Inc. is a biotechnology company specializing in precision oncology, leveraging its CELsignia platform and targeted therapeutics pipeline. The company’s strategy centers on identifying specific cellular drivers of cancer to enable more effective, personalized treatment options. Its competitive advantage lies in proprietary diagnostic capabilities and exclusive development rights to novel therapies such as Gedatolisib.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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