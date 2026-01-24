Hilton Grand Vacations Aktie
WKN DE: A2AQ05 / ISIN: US43283X1054
Inside One Fund's $21 Million Bet on Hilton Grand Vacations Stock
On January 23, Connecticut-based Iridian Asset Management disclosed a buy of 190,909 Hilton Grand Vacations (NYSE:HGV) shares, with an estimated transaction value of $8.11 million based on quarterly average pricing.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated January 23, Iridian Asset Management increased its position in Hilton Grand Vacations (NYSE:HGV) by 190,909 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value is $8.11 million, based on average closing prices for the quarter. Meanwhile, the quarter-end position value increased by $9.35 million, which includes both trading and price effects.The purchase brought the Hilton Grand Vacations stake to 7.66% of Iridian’s reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Hilton Grand Vacations Inc Registered Shs When issued
