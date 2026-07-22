HQ AB Aktie
WKN: 533994 / ISIN: SE0000622656
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22.07.2026 15:00:00
Inside Samsung HQ: An Early Look at the Galaxy Z Fold 8 Hints at the Future of Foldables
Samsung’s bold design shift shows how consumer needs are reshaping the foldables category. I was among the first outside Samsung to see its new lineup in Korea.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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