LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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04.08.2026 11:00:34
Inside Uber’s Legal Strategy to Fight Sexual Assault Lawsuits
Our investigative reporter Emily Steel reviewed about a dozen lawsuits against Uber by riders who say they were sexually assaulted or harassed during their rides. They reveal the aggressive tactics Uber’s lawyers are taking as part of their defense strategy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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