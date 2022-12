Inside Wall St, SpaceX, Dating-Hacks - ein New Yorker packt aus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N24"

In dieser Episode von “Alles auf Aktien” reden wir über New York City. Die wahrscheinlich faszinierendste Stadt der Welt. Wie kommt man dahin? Wie findet man einen Job? Wie lebt es sich dort und wie wird richtig gedatet? Ein Gespräch mit unserem Mann in Amerika: Stefan Beutelsbacher.