Insider - Airbus liefert seit Jahresbeginn zwölf Prozent mehr Flugzeuge aus

Paris (Reuters) - Airbus hat Insiderangaben zufolge im ersten Quartal mehr Flugzeuge ausgeliefert.

Die Zahl der an die Kunden übergebenen Maschinen sei um zwölf Prozent auf 142 Stück gestiegen, hieß es am Mittwoch aus Branchenkreisen. Das seien etwa so viele wie im ersten Quartal 2022, aber rund ein halbes Dutzend weniger als geplant, sagten mehrere Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Bei einigen Langstreckenmaschinen gebe es Verzögerungen, weil Sitze knapp seien. Airbus hat aber auch Kunden des Kurzstreckenmodells A321 vor Verzögerungen gewarnt.

Airbus wollte sich dazu nicht äußern. Das Unternehmen will die Absatzzahlen des ersten Quartals am 9. April nennen. Der europäische Flugzeugbauer peilt für das laufende Jahr 800 Auslieferungen an.

