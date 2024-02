Insider - Auffanglager für Palästinenser in Ägypten geplant

Kairo/Washington/Jerusalem (Reuters) - Ägypten bereitet Sicherheitskreisen zufolge angesichts des drohenden israelischen Angriffs auf die Grenzstadt Rafah ein Auffanglager für Zehntausende Flüchtlinge vor. Als Notfall-Maßnahme werde ein Wüstengebiet mit den nötigsten Einrichtungen ausgestattet, um Palästinenser aus dem Gazastreifen aufnehmen zu können, sagten drei mit den Vorgängen vertraute Personen Reuters. Ägyptens Regierung bestritt die Angaben. "Dies entbehrt jeder wahren Grundlage", sagte der Leiter des staatlichen Informationsdienstes. Auch die USA lehnten Pläne für Flüchtlingslager in Ägypten ab.

In Rafah an der südlichen Grenze des Gazastreifens haben nach Angaben des UN-Hilfswerks für Palästinenser UNRWA rund anderthalb Millionen Menschen Zuflucht gesucht. Damit leben über die Hälfte der Einwohner des Küstengebiets in Rafah und der unmittelbaren Umgebung der Stadt. Israel, das Rafah bereits mehrmals aus der Luft angegriffen hat, plant eine Boden-Offensive, weil Rafah das letzte Rückzugsgebiet der radikal-islamischen Hamas sein soll.

Eine vierte Quelle sagte Reuters, die Errichtung des Lagers habe vor drei bis vier Tagen begonnen. Dort sollten Flüchtlinge untergebracht werden, "bis eine Lösung gefunden ist". Die Sinai-Stiftung für Menschenrechte veröffentlichte am Montag Bilder, die die Bauarbeiten zeigen sollen. Reuters konnte anhand von Gebäuden, Bäumen und Zäunen den Standort eines Teils des Videos als Umgebung von Rafah identifizieren. Wann das Video aufgenommen wurde und welche Standorte insgesamt zu sehen sind, konnte Reuters nicht verifizieren.

ISRAELS ARMEE SOLL EVAKUIERUNGSPLAN ENTWERFEN

Die israelische Armee soll nach dem Willen der Regierung in Jerusalem einen Plan zur Evakuierung von Zivilisten aus Rafah in andere Teile des Gazastreifens ausarbeiten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte im US-Sender ABC News vorgeschlagen, die Flüchtlinge könnten in nördliche, von der Armee freigegebene Bereiche des Gazastreifens ziehen. Agrarminister Avi Dichter erklärte, westlich von Rafah gebe es genügend Land. Er verwies auf das Küstengebiet Al Mawasi. Bereits früher hatten Mitglieder rechtsradikaler Parteien im Kabinett von Netanjahu gefordert, der Gazastreifen solle israelisch werden, die Palästinenser in andere Staaten auswandern.

Dies wird von der US-Regierung abgelehnt. "Der Präsident habe deutlich gemacht, dass wir die erzwungene Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen nicht unterstützen", sagte eine Sprecher des US-Außenministeriums zur Haltung von Präsident Joe Biden. Er erklärte: "Die USA finanzieren keine Lager in Ägypten für vertriebene Palästinenser." Biden selbst forderte nach Angaben des Präsidialamtes am Donnerstag von Netanjahu erneut einen glaubwürdigen Plan zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung in Rafah.

Ägypten hat wiederholt eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen abgelehnt und will nicht zuzulassen, dass massenhaft Flüchtlinge über die abgeriegelte Grenze kommen. Die Regierung in Ägypten fürchtet unter anderem, dass Kämpfer der Hamas ins Land gelangen, sich dort mit Regierungsgegnern verbünden und Anschläge verüben könnten. Zudem will Ägypten wie andere arabische Staaten auch eine Wiederholung der "Nakba" verhindern. In arabischen Staaten wird darunter die Vertreibung von rund 700.000 Palästinensern 1947/48 aus ihren angestammten Siedlungsgebieten im damaligen Palästina verstanden.

Der Gazakrieg begann am 7. Oktober mit dem Überfall der Hamas. Nach israelischen Angaben wurden im Grenzgebiet 1200 Menschen - hauptsächlich Zivilisten - getötet. Außerdem seien 253 Geiseln in den Gazastreifen entführt worden. Nach palästinensischen Angaben sind knapp 29.000 Menschen - meistens Zivilisten - den israelischen Angriffen zum Opfer gefallen. Fast alle der über zwei Millionen Einwohner seien aus ihren Häusern vertrieben worden.

US-Außenminister Antony Blinken erklärte am Donnerstag, ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln sei immer noch möglich, stehe allerdings vor großen Hürden. Die Hamas verknüpft eine Freilassung der Geiseln mit einer Feuerpause, dem Rückzug der israelischen Armee und einem Gefangenen-Austausch. Israels Regierung hat die Zerschlagung der Hamas zum obersten Kriegsziel erhoben.

