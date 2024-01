Insider - Bundesregierung erlaubt Waffenlieferung nach Saudi-Arabien

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung gestattet Sicherheitskreisen zufolge erstmals seit Jahren die Lieferung von Rüstungsgütern an Saudi-Arabien.

Dabei handele es sich um 150 Luft-Luft-Lenkflugkörpern des Typs Iris-T, sagte ein mit dem Geschäft vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Der "Spiegel" hatte zuerst darüber berichtet. Sowohl ein Regierungssprecher als auch das Bundeswirtschaftsministerium wollten sich dazu zunächst nicht äußern.

Die Bundesregierung hat damit erstmals seit 2018 eine Waffenlieferung nach Riad genehmigt. Die damalige große Koalition hatte wegen der Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemen-Krieg sowie am Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi die Rüstungsexporte ausgesetzt. Allerdings gab Ausnahmen für einige französische Firmen, die Gemeinschaftsgüter mit deutschen Bauteilen ausliefern durften.

