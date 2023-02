Insider - EZB-Währungshüter erwarten noch mindestens zwei Zinserhöhungen

Frankfurt (Reuters) - Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) haben Insidern zufolge die jüngste Zinssitzung mit der Erwartung von noch mindestens zwei weiteren Zinserhöhungen verlassen.

Über das Erhöhungstempo und den zu erreichenden Zinsgipfel bestünden weiterhin unterschiedliche Auffassungen, sagten zwei EZB-Ratsmitglieder der Nachrichtenagentur Reuters. Die EZB hatte zuvor am Donnerstag auf ihrem ersten Zinstreffen im neuen Jahr den an den Finanzmärkten maßgeblichen Einlagensatz um 0,50 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent angehoben. Die Notenbank stellte zudem für März ein weitere Anhebung um einen halben Prozentpunkt in Aussicht.

Zwei Euro-Wächter sagten nach der Sitzung, es sei klar, dass die Zinssätze dann auf der darauffolgenden geldpolitischen Sitzung im Mai erneut angehoben würden. Der EZB-Rat habe gleichwohl auf der Sitzung am Donnerstag nicht über den Umfang gesprochen. Ein EZB-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Auf der Grundlage der aktuellen Daten rechneten einige mit einer möglicherweise letzten Anhebung um 25 Basispunkte auf dem Treffen am 4. Mai, hieß es weiter. Andere wiederum seien der Auffassung, dass die Serie von Anhebungen um 50 Basispunkte fortgesetzt werden solle, so dass der Einlagensatz dann auf 3,5 Prozent steigen würde. Manche Währungshüter hätten dies als möglichen Zinsgipfel angesehen. Andere hätten eine Fortsetzung der Zinserhöhungen über den Sommer auf ein noch höheres Niveau ins Auge gefasst.

Den Insidern zufolge fiel die Entscheidung am Donnerstag leicht. Nur eine kleine Minderheit sei der Meinung gewesen, es sei noch zu früh, um sich auf eine weitere Zinserhöhung im März um einen halben Prozentpunkt festzulegen.

