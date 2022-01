Insider - Hedgefonds-Manager Peltz nimmt sich Unilever vor

(Fügt im letzten Absatz, erster Satz fehlendes Wort ein)

Boston (Reuters) - Der aktivistische Investor Nelson Peltz ist einem Insider zufolge beim Konsumgüterkonzern Unilever eingestiegen.

Der Hedgefonds Trian Partners von Peltz habe eine Beteiligung an Unilever aufgebaut, sagte eine mit der Sache vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Informationen über die genaue Höhe der Beteiligung wie auch über den Zeitpunkt des Einstiegs waren nicht zu erfahren. Zuvor hatte bereits die "Financial Times" darüber berichtet. Trian und Unilever wollten sich dazu nicht äußern. Die Aktien von Unilever legten am Montag um rund fünf Prozent zu und waren größter Gewinner im Londoner Leitindex FTSE 100.

Unilever war jüngst in die Schlagzeilen geraten, nachdem der Hersteller von Marken wie Dove und Langnese Eiscreme mit seiner 50 Milliarden Pfund (60 Milliarden Euro) schweren Kaufofferte für das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline auf Widerstand stieß. GSK - bekannt unter anderem für Sensodyne-Zahnpasta und Fenistil-Gel - hat insgesamt drei Angebot von Unilever für das Geschäft als zu niedrig abgelehnt und will an seinem Plan festhalten, es Mitte des Jahres abzuspalten. Unilever will sein Angebot nicht erhöhen.

Der Hedgefonds Trian ist dafür bekannt, dass er seinen Beteiligungen operative Ratschläge gibt und sich eher als Partner anbietet und nicht als Aktivist, der Unternehmen zerschlagen will. 2018 forderte Trian eine Reihe von Veränderungen bei Procter & Gamble. Peltz wurde in den Verwaltungsrat des Konsumgüterriesen aufgenommen, nachdem es zu einem monatelangen Kampf um die Stimmrechte gekommen war. Procter & Gamble erfüllte daraufhin einige der Forderungen des Hedgefonds und gab neue Finanzziele bekannt. Vergangenes Jahr trat Peltz dann aus dem Verwaltungsrat zurück.

Die Strategie von Unilever steht nach den bislang vergeblichen Übernahmeavancen für die GSK-Sparte im Blickpunkt von Investoren. Nach Einschätzung einiger Analysten kam die Mega-Offerte völlig unerwartet und hat Fragen zur Strategie von Unilever-Chef Alan Jope aufgeworfen, sich zunehmend von Produkten mit niedrigeren Renditen auf Gesundheits-, Schönheits- und Hygieneprodukte zu verlagern.