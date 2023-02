Insider - Petronas kauft Solar-Aktivitäten von Wirsol in Australien

Sydney/Singapur (Reuters) - Der Staatskonzern Petronas aus Malaysia übernimmt Insidern zufolge das Geschäft mit erneuerbaren Energien der deutschen Wirsol in Australien.

Dabei gehe es unter anderem um Solar-Parks und zahlreiche Entwicklungsprojekte, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Die Aktivitäten könnten voraussichtlich für 900 Millionen australische Dollar bis zu einer Milliarde australische Dollar (rund 600 Millionen Euro) an Petronas gehen, sagte ein Insider. Der Mineralölkonzern will über seine Tochter Gentari verstärkt in erneuerbare Energien investieren. Gentari und Wirsol wollten sich nicht zu den Angaben äußern. Wirsol hatte seine Aktivitäten in Australien im vergangenen Jahr zum Verkauf gestellt nachdem Pläne für einen Börsengang gescheitert waren. Wirsol gehört zur Wircon-Gruppe, bei der 2019 die Familie des SAP-Mitbegründers Dietmar Hopp eingestiegen war.

