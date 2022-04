Insider - Twitter will Musks Übernahmeangebot annehmen

New York (Reuters) - Elon Musk befindet sich Insidern zufolge bei der 43 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Twitter auf der Zielgeraden.

Ein Deal stehe kurz bevor und könne noch am Montag bekanntgegeben werden, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der US-Kurznachrichtendienst sei bereit, die Offerte des Tesla-Chefs in Höhe von 54,20 Dollar je Aktie anzunehmen. Das Board müsse noch zusammenkommen, um den Twitter-Aktionären die Transaktion zu empfehlen. Ein Scheitern in letzter Minute sei allerdings auch noch möglich.

In der Nacht zu Montag hatten beide Parteien Verhandlungen aufgenommen. Insidern zufolge wollten einige Aktionäre einen höheren Preis herausschlagen. Musk hatte sein Angebot als sein Bestes und Letztes bezeichnet. Die Papiere schlossen am Freitag bei 48,93 Dollar. Twitter wie auch Musk, der laut Forbes mit 265 Milliarden Dollar Vermögen reichste Mann der Welt, waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Den Insidern zufolge ist es Twitter aktuell nicht erlaubt, weitere Angebote einzuholen. Trotzdem wäre es dem US-Konzern möglich, die Offerte einer dritten Partei zu akzeptieren, wenn eine Auflösungsgebühr an Musk gezahlt wird. Inzwischen hält Musk, dem auf Twitter mehr als 80 Millionen Menschen folgen, mehr als neun Prozent an dem Internet-Netzwerk. Er hat angekündigt, Twitter von der Börse nehmen und zu einer "echten" Plattform für die Meinungsfreiheit machen zu wollen.