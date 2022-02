Insider - USA verstärken Truppen in Osteuropa und Deutschland

Washington/Kiew (Reuters) - Während die Reise-Diplomatie in der Russland-Ukraine-Krise am Mittwoch fortgesetzt wurde, planen die USA die Verlegung von Truppen nach Europa.

US-Präsident Joe Biden habe dem zugestimmt, sagten zwei Regierungsmitarbeitern Reuters. Einer der beiden sagte, 2000 Soldaten sollten von den USA nach Deutschland und Polen geflogen werden. Tausend Soldaten, die derzeit in Deutschland stationiert seien, würden nach Rumänien verlegt. Zuvor war davon gesprochen worden, dass die USA wegen des russischen Truppenaufmarschs vor der Grenze zur Ukraine bis zu 8500 Soldaten nach Europa verlegen könnten.

Laut einem Bericht der spanischen Zeitung "El Pais" sind die USA zu Gesprächen mit Russland über einen Verzicht auf Truppen- und Raketen-Stationierung in der Ukraine bereit. Die USA würden auf landgestützte Raketen oder Kampftruppen dort verzichten, wenn Russland dies ebenfalls tue, berichtete die spanische Zeitung "El Pais" unter Berufung auf vertrauliche Dokumente. Zudem könne man über die Begrenzung von US-Atomwaffen in Ost-Europa reden. Weder die Nato noch Russland wollten sich dazu äußern.

Am Mittwoch versicherte der niederländische Regierungschef Mark Rutte in Kiew der Ukraine die Solidarität seines Landes. In den Vortagen waren bereits andere hochrangige Vertreter europäischer Regierungen in der ukrainischen Hauptstadt empfangen worden. Die türkische Regierung kündigte an, dass die Türkei und die Ukraine am Donnerstag ein Freihandelsabkommen unterzeichnen wollen. Dies werde anlässlich des Besuchs von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Kiew geschehen, sagte der türkische Handelsminister Mehmet Mus. Die Türkei hat im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ihre Vermittlerrolle angeboten, sie unterhält gute Beziehungen zu beiden Ländern.

UKRAINISCHE MÄRKTE NACH WARNUNG VOR PANIKMACHE RUHIGER

Die ukrainische Regierung hat nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj unterdessen die Märkte wieder beruhigt und die Landeswährung Hrywna gefestigt. Diese hatte mit Kursverlusten auf Warnungen reagiert, Russland könne eine Militärinvasion beginnen. "Wir haben viele verschiedene Schritte unternommen, die Hrywna stabilisiert, die Märkte beruhigt", sagte das Staatsoberhaupt. Seine Regierung hatte Warnungen westlicher Staaten vor einem bevorstehenden russischen Einmarsch als Panikmache bezeichnet und kritisiert, solche Äußerungen schadeten dem Vertrauen in die ukrainische Wirtschaft.

Frankreich sieht derzeit keinen Hinweis darauf, dass Russland zu einem Eingreifen in der Ukraine bereit ist, sagte Außenminister Jean-Yves Le Drian im Fernsehsender France 2. Allerdings seien alle Vorbereitungen für einen möglichen Angriff abgeschlossen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte in einem Online-Briefing, dass die diplomatischen Anstrengungen bereits Erfolge zeigten, der schlimmste Fall einer russischen Invasion aber noch nicht vermieden sei.

In Deutschland äußerten sich nur 26 Prozent der Bundesbürger nach einer Forsa-Umfrage zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung in der Ukraine-Krise. 63 Prozent zeigten sich dagegen unzufrieden. Auch bei den Anhängern der Ampel-Parteien überwiegt die Ablehnung. Bei der FDP sind es sogar 85 Prozent. Bei der SPD finden 50 Prozent den Kurs gut, aber 46 Prozent sind nicht zufrieden. Bei den Grünen stimmen 58 Prozent zu, 28 Prozent lehnen ihn ab. Die Lage in der Ukraine ist für die Befragten mittlerweile das zweitwichtigste Thema hinter der Corona-Pandemie.