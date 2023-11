Insider - Verhandlungen über Feuerpause und Geiseln in Schlussphase

Dubai (Reuters) - Eine Einigung zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas auf eine Feuerpause und ein Austausch von Geiseln und Häftlingen scheint kurz bevorzustehen.

Eine über die Verhandlungen informierte Person sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, vorgesehen sei, die Kämpfe mehrere Tage zu unterbrechen. Es sollten rund 50 von der Hamas verschleppte israelische Geiseln freigelassen werden. Im Gegenzug sollten palästinensische Frauen und Kinder aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Die von Katar vermittelten Verhandlungen seien in den letzten Zügen, man sei einer Einigung noch nie so nahe gewesen, sagte die Person. Auch ein Hamas-Vertreter sagte Reuters, man sei nahe an einer Einigung über eine Waffenruhe. Israel führt derzeit einen Vergeltungsfeldzug im Gazastreifen für das Hamas-Massaker vom 07. Oktober. Dabei töteten Kämpfer der palästinensischen Organisation etwa 1200 Menschen, die meisten davon Zivilisten, und verschleppten 240 weitere als Geiseln in den Gazastreifen. Bei den israelischen Angriffen sind nach Hamas-Angaben bislang mindestens 13.300 Menschen getötet worden, darunter mindestens 5600 Kinder.

