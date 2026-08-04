SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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04.08.2026 13:52:29
Insider: Shein peilt bei Börsengang 40 Milliarden Dollar Bewertung an
Das Debüt am Aktienmarkt könnte bereits Mitte August erfolgen. Deutlicher Abschlag bei angestrebter Bewertung im Vergleich zu früheren FinanzierungsrundenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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