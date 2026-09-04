Axon Holdings Aktie
WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007
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04.09.2026 03:51:23
Insider Alert: Axon President Sells $9.6 Million in Stock
Joshua Isner, President of Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON), reported a sale of 16,775 shares in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($574.43); post-transaction value based on Aug. 31, 2026, market close ($566.56).Axon Enterprise, founded in 1993 and headquartered in Scottsdale, Arizona, is a leading provider of less-lethal technology and digital evidence management solutions with a market capitalization of $41.3 billion and approximately 5,100 employees. The company maintains a competitive advantage through its established TASER brand recognition, integrated hardware-software ecosystem, and deep relationships with law enforcement and government agencies. With TTM revenue of $3.2 billion and net income of $199.6 million, Axon demonstrates strong operational scale and profitability within the specialized aerospace and defense technology sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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