Etsy Aktie
WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060
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10.09.2026 12:02:01
Insider Alert: Etsy Executive Chair Josh Silverman Sells 13,367 Shares for $1.1 Million
Josh Silverman, Executive Chair of the Board, sold 13,367 shares of Etsy, Inc. (NYSE:ETSY) in a transaction disclosed in a SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($82.11); post-transaction value based on September 03, 2026, market close ($82.03).
Etsy operates as a leading specialty retail platform with approximately 2,375 employees, a market capitalization of $7.0 billion, and $2.9 billion in TTM revenue. The company's competitive positioning is anchored in its differentiated marketplace model that aggregates supply from independent creators and resellers, creating network effects that drive both buyer engagement and seller participation. Etsy's strategic focus on community-driven commerce, coupled with its diversified revenue streams and established brand recognition, provides sustainable competitive advantages in the growing markets for handcrafted goods and circular commerce.
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