Lawrence PLCShs Aktie
WKN: 135655 / ISIN: GB0032036807
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10.09.2026 13:00:01
Insider Alert: IDEXX Director Lawrence Kingsley Sells $1.2 Million of Stock
Director Lawrence D. Kingsley sold 2,203 shares of IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ:IDXX) on Sept. 4, 2026, according to an SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($532.08); post-transaction value based on Sept. 04, 2026, market close ($535.38).
IDEXX Laboratories is a global leader in animal diagnostics and software solutions, with a market capitalization of $41.0 billion and TTM revenue of $4.6 billion. The company maintains a diversified business model spanning companion animal, livestock, poultry, dairy, and water quality segments, generating substantial recurring revenue through diagnostic consumables and software subscriptions. IDEXX's competitive advantages include its proprietary diagnostic technology platform, extensive installed base of veterinary clinics, and integrated software ecosystem that creates switching costs and enhances customer retention.
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