Insider Alert: Omada Health CEO Sean Duffy Sells 31,457 Shares

Chief Executive Officer Sean P. Duffy reported the disposition of 31,457 shares of Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) on Sept. 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($23.37); post-transaction value based on Sept. 01, 2026, market close ($22.84).

Omada Health is a leading digital health platform with a market capitalization of $1.30 billion, serving as a critical infrastructure provider in the virtual care and population health management space. The company has achieved profitability on a TTM basis with $309.80 million in revenue, demonstrating the commercial viability of its integrated care delivery model. Omada's competitive advantage derives from its evidence-based clinical protocols, proprietary behavioral health technology, and established relationships with major health plans and employer groups across the United States.

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