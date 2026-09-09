Omada Health Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A4193B / ISIN: US68170A1088
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09.09.2026 10:55:01
Insider Alert: Omada Health CEO Sean Duffy Sells 31,457 Shares
Chief Executive Officer Sean P. Duffy reported the disposition of 31,457 shares of Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) on Sept. 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($23.37); post-transaction value based on Sept. 01, 2026, market close ($22.84).
Omada Health is a leading digital health platform with a market capitalization of $1.30 billion, serving as a critical infrastructure provider in the virtual care and population health management space. The company has achieved profitability on a TTM basis with $309.80 million in revenue, demonstrating the commercial viability of its integrated care delivery model. Omada's competitive advantage derives from its evidence-based clinical protocols, proprietary behavioral health technology, and established relationships with major health plans and employer groups across the United States.
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05.08.26
|Ausblick: Omada Health präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Omada Health stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Omada Health Incorporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Omada Health Incorporation Registered Shs
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