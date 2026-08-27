Iconic Holdings Aktie
ISIN: SG1J12885716
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27.08.2026 15:05:01
Insider at Iconic Retailer Dumps Stock Valued at Over $150,000, Following 70% Rally
Matthew A. Liegel, Chief Accounting Officer, sold 926 shares of Target Corporation (NYSE:TGT)on Aug. 21, 2026, for a total value of ~$151,410, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($163.51); post-transaction value based on Aug. 21, 2026 market close ($165.44).Target Corporation is a leading discount retailer with $107.7 billion in TTM revenue and a market capitalization of $75.1 billion, positioning it as a significant player in the consumer defensive sector. The company's competitive advantage derives from its extensive portfolio of owned brands, omnichannel distribution capabilities, and operational scale, which collectively enable margin expansion and customer loyalty in an increasingly competitive retail environment. With a 70.45% one-year stock price appreciation, Target has demonstrated strong operational execution and capital allocation discipline.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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