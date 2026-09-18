PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
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18.09.2026 17:50:01
Insider Buy: Planet Fitness Director Acquires Shares Valued at Nearly $120,000
Director Christopher Tanco reported a purchase of 2,328 shares of Planet Fitness, Inc. (NYSE:PLNT) Class A common stock on Sept. 14, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($51.23); post-transaction value based on Sept. 14, 2026, market close ($51.16).
Planet Fitness, Inc. is a leading provider of fitness facilities, with a market capitalization of $4.0 billion and TTM revenue of $1.4 billion. The company's asset-light franchising model, combined with strategic corporate-owned locations, provides operational leverage and geographic diversification across North America and select international markets. The company's competitive positioning is anchored by its low-cost membership offering and brand recognition in the value-oriented fitness segment.
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