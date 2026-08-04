Iconic Holdings Aktie
ISIN: SG1J12885716
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04.08.2026 14:59:01
Insider Dumps 10,000 Shares of Iconic Retailer for $1.0 Million, According to Latest SEC Filing
Scott D. Lipesky, EVP and COO of Abercrombie & Fitch Co. (NYSE:ANF), sold 10,000 shares of Class A Common Stock on July 16, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($100.00); post-transaction value based on July 16, 2026, market close ($97.37).Abercrombie & Fitch operates as a scaled omnichannel retailer with a market capitalization of $4.2 billion and TTM revenues of $5.3 billion, demonstrating significant scale within the apparel retail sector. The company's competitive positioning is anchored by its portfolio of established brands with distinct market identities, complemented by an integrated retail and digital infrastructure that enables direct-to-consumer engagement. With 43,200 employees globally, ANF maintains operational leverage across its diversified geographic footprint and multi-brand strategy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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