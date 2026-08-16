Monolithic Power Systems Aktie

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WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054

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16.08.2026 22:55:01

Insider Sale: Monolithic Power Systems Interim CFO Sells 105 Shares for $141,148

Robert W. Dean, Interim CFO of Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR), executed a sale of 105 shares of common stock on Aug. 5, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($1,344.27); post-transaction value based on Aug. 5, 2026, market close ($1,345.46).Monolithic Power Systems is a leading semiconductor power management company with a market capitalization of $68.9 billion and TTM revenue of $3.3 billion, demonstrating significant scale and profitability with TTM net income of $801.9 million. The company's competitive advantage derives from its specialized expertise in power management integrated circuits and its ability to serve mission-critical applications across high-growth end markets, including cloud computing infrastructure, automotive electrification, and industrial automation. With a one-year stock price appreciation of 64.8%, MPWR reflects strong market recognition of its technological differentiation and financial performance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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