Triumph Aktie
ISIN: JP3635460003
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15.08.2026 15:00:01
Insider Sale Alert: Triumph Financial EVP Nelson Sells 3,750 Shares
Adam D. Nelson, EVP and General Counsel of Triumph Financial (NYSE:TFIN), sold 3,750 shares on Aug. 4, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($79.05); post-transaction value based on Aug. 4, 2026, market close ($79.83).Triumph Financial is a Dallas-based financial technology enterprise with a market cap of nearly $1.9 billion. The company, which rebranded from Triumph Bancorp in December 2022, has established itself as a specialized provider of financial services to the transportation industry, leveraging its integrated platform of factoring, payments, and banking capabilities to address the sector's distinctive working capital management needs. With TTM revenue of $454.56 million and net income of $35.44 million, Triumph Financial demonstrates a focused business model centered on high-margin financial technology services for a well-defined customer segment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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