First Commonwealth Financial Aktie
WKN: 919114 / ISIN: US3198291078
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20.08.2026 16:07:03
Insider Selling Signal: Jane Grebenc Sheds 15,000 Shares of First Commonwealth Financial
Director Jane Grebenc sold 15,000 shares of First Commonwealth Financial (NYSE:FCF) on Aug. 6, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($21.70); post-transaction value based on Aug. 06, 2026, market close ($21.45).First Commonwealth Financial is a regional banking institution with a market capitalization of $2.2 billion and TTM net income of $168.3 million, demonstrating solid profitability. The company leverages its workforce and multi-channel banking platform to deliver competitive financial services across consumer and commercial segments, positioning itself as a meaningful player in the regional banking sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu First Commonwealth Financial Corp.
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27.07.26
|Ausblick: First Commonwealth Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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27.04.26
|Ausblick: First Commonwealth Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu First Commonwealth Financial Corp.
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