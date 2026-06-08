SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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08.06.2026 16:30:30
Insider Sells $71,000 Worth of Telehealth Stock, According to Latest SEC Filing
Teladoc Health (NYSE:TDOC) delivers virtual care worldwide; a key insider recently exited their stake, according to the latest SEC filing.Fernando M. Rodrigues, President of BetterHelp, reported a direct open-market sale of 9,572 shares of Teladoc Health (NYSE:TDOC) valued at approximately $71,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($7.40); post-transaction value based on June 3, 2026, market close ($7.09).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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