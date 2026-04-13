Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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13.04.2026 06:04:41
Insider Sells 200K Shares of Biotech Company Nuvation Bio (NUVB)
Kerry Wentworth, Chief Regulatory Officer (CRO) of Nuvation Bio (NYSE:NUVB), reported the sale of 200,000 shares of Class A Common Stock for a total of approximately $904,000 on April 6, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($4.52); post-transaction value based on April 6, 2026 market close ($4.45).* One-year performance metrics, if shown, use April 6, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuvation Bio Inc Registered Shs
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01.03.26
|Ausblick: Nuvation Bio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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02.11.25
|Ausblick: Nuvation Bio gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Nuvation Bio Inc Registered Shs
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