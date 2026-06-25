Hilton Grand Vacations Aktie
WKN DE: A2AQ05 / ISIN: US43283X1054
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25.06.2026 12:47:01
Insider Sells 5,595 Shares of Hilton Grand Vacations Stock Worth $261,000
Hilton Grand Vacations (NYSE:HGV), a leader in vacation ownership, reported a sale by insider Carlos Hernandez amid ongoing reductions in direct holdings. Hernandez disclosed the sale of common stock in an open-market transaction, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($46.69); post-transaction value based on direct holdings valued at $648,524.80 as of May 19, 2026 close.* 1-year price change calculated using May 19, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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