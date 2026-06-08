SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
|
08.06.2026 17:41:11
Insider Sells Approximately 10,000 Shares of Cosmetics Maker, According to Latest SEC Filing
Jennifer Catherine Hartnett, Chief Commercial Officer at e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), reported the direct sale of 10,318 shares for a transaction value of approximately $536,000 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($51.94); post-transaction value based on June 4, 2026 market close ($51.44).* 1-year price change calculated as of June 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!