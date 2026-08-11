Blue Star Global Aktie
WKN DE: A0RBM8 / ISIN: US0303632048
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11.08.2026 15:05:01
Insider Sheds Over 55,000 Shares of North American Uranium Stock
Scott Melbye, Executive Vice President of Uranium Energy Corp. (NYSEMKT:UEC), reported a non-discretionary sale of 55,656 shares of common stock as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($9.60); post-transaction value based on July 31, 2026, market close ($9.60).Uranium Energy Corp. is a diversified uranium and titanium producer with a significant asset base positioned across North America. The company maintains a strategic portfolio of development and production assets designed to capitalize on growing global demand for nuclear fuel and specialty materials. With a market capitalization of $4.8 billion, UEC represents a material participant in the uranium sector, though the company is currently in a pre-revenue optimization phase relative to its asset base.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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