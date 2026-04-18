Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
18.04.2026 05:03:51
Insider sprechen von 8000 Jobs: Wegen KI plant Meta globalen Stellenabbau
Rund zehn Prozent der weltweiten Belegschaft der Facebook-Mutter Meta soll im Mai eine Kündigung bekommen. Laut Insidern ist für das laufende Jahr noch eine zweite Welle geplant. Obwohl der Konzern 60 Milliarden Gewinn erwirtschaftet, soll Künstliche Intelligenz die Effizienz steigern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
17.04.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.04.26
|Auch Zypern plant Altersgrenze für soziale Netzwerke (dpa-AFX)
|
15.04.26
|EU will Meta zur Änderung von Whatsapp-KI-Richtlinien anweisen (Dow Jones)
|
15.04.26
|EU droht Meta wegen WhatsApp-KI mit Zwangsmaßnahmen (dpa-AFX)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
14.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus (finanzen.at)
|
14.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|584,70
|1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.