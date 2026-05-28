Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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28.05.2026 09:10:00
Insider Trading: Google-Angestellter wegen Polymarket-Wetten angeklagt
Ein Google-Ingenieur soll mit internen Firmendaten auf Polymarket über 1,2 Millionen US-Dollar verdient haben – jetzt landet er vor Gericht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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